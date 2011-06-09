بالم هيلز تقول إنها واثقة في السوق المصرية

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من دينا زايد

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - حاولت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية تهدئة المخاوف بشأن مستقبلها معبرة عن ثقتها في السوق المصرية ومتعهدة بتسليم أكثر من ألف وحدة في الأشهر الستة المقبلة.

وتعاني الشركة من الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر وتحقيقات في قضايا فساد مع بعض مسؤوليها الذين كانوا على علاقة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وهوت أسهم الشركة بنسبة 65 بالمئة منذ مطلع العام.

ويواجه ياسين منصور الذي ظل الرئيس التنفيذي للشركة حتى وقت قريب تهما بإهدار المال العام.

وحمل بيان الشركة اليوم الخميس توقيع محمد سلطان الرئيس التنفيذي الجديد. وبالرغم من أن بعض المستثمرين قالوا إنهم سمعوا بتغيير قيادة الشركة إلا أن بالم هيلز لم تعلن رسميا تعيين بديل لمنصور.

وقال سلطان في بيان إلى البورصة "شهدت مصر في الآونة الأخيرة تغيرات متعاقبة نتج عنها حالة من الترقب والضبابية." وأضاف "نحن في شركة بالم هيلز للتعمير على أتم ثقة بأن مصر سوف تجتاح هذه المرحلة وتستعيد عافيتها لتصبح أقوى مما كانت عليه."

وتابع "سنظل دائما نساند هذا الوطن العظيم ثقة منا في صلابته ومتانة قوامه الاقتصادي على المدى الطويل."