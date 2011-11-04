تحسن مبيعات الحكمة للأدوية في تونس ومصر

لندن 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مجموعة الحكمة الأردنية للأدوية إن مبيعات الأدوية التي تحمل أسماء تجارية ومحمية بحقوق براءات الاختراع ارتفعت في الربع الثالث من العام بفضل تعافي أنشطتها في تونس ومصر إذ ارتفعت الإيرادات حتى نهاية سبتمبر أيلول نحو تسعة بالمئة.

وكانت مبيعات وأرباح النصف الأول قد تأثرت سلبا بالاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لكن الحكمة قالت اليوم الجمعة إن أنشطتها تعافت في هذه الأسواق. وعاودت الشركة دخول السوق الليبية على أساس تجاري في الآونة الأخيرة.

وتبيع الحكمة كلا من الأدوية التي انتهت فترة حماية أسمائها التجارية والأدوية المحمية بحقوق براءات الاختراع. وكانت الشركة في عين العاصفة حين انتشرت الاضطرابات إذ أن 60 بالمئة من مبيعاتها تأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتأثرت عمليات الشركة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين بالاضطرابات السياسية.

وبوجه عام قالت الحكمة إنها في طريقها لتحقيق هدفها بنمو إيرادات المجموعة أكثر من 20 بالمئة ونمو الإيرادات الذاتية للمجموعة بنحو سبعة بالمئة في 2011. وتوقعت أيضا أن تتراوح أرباحها الصافية بين 85 و90 مليون دولار بعد استبعاد استحواذها على شركة بروموفارم المغربية في الآونة الأخيرة.