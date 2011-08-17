ارتفاع أرباح ميلروز وخفض توقعات الإنتاج للعام بأكمله

17 أغسطس اب (رويترز) - اعلنت شركة ميلروز ريسورسز ومقرها اسكتلندا ارتفاع أرباح النصف الاول من العام بفضل زيادة الانتاج من حقول الغاز في بلغاريا لكنها خفضت توقعات الانتاج للعام بأكمله للمرة الثانية نظرا لأن الشركة تواجه تحديات تشغيلية في حقولها المصرية.

وخفضت الشركة العاملة أيضا في تركيا ورومانيا توقعات الانتاج للعام الجاري بالكامل إلى 36 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا مقارنة مع 40.5 ألف برميل من المكافئ النفطي في التوقع السابق.

وفي مايو ايار خفضت ميلروز توقعات الانتاج لعام 2011 وكان ذلك في الأساس بسبب انتاج مخيب للآمال في إحدي آبارها وتحديث منشآت في حقل غرب دكرنس في مصر مما أثر على مستوى الإنتاج المعتاد.

وارتفعت الارباح قبل حساب الضرائب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران إلى 61.08 مليون دولار من 26.2 مليون قبل عام.

وزادت الايرادات نحو 42 في المئةإلى 155.8 مليون دولار. وزاد متوسط الانتاج 23 في المئة إلى 20.2 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وبلغ الانفاق الرأسمالي في النصف الأول 30 مليون دولار وتتوقع الشركة ان يبلغ الانفاق الرأسمالي في العام بأكمله 87 مليون دولار.

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