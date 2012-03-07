أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية تهبط 39% في 2011

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القاهرة 7 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري بالبورصة المصرية اليوم الاربعاء تراجع صافي الربح 38.56 بالمئة في 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع غير المدقق 577.509 مليون جنيه (95.77 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول الماضي مقابل 940 مليون جنيه في 2010.

وبحلول الساعة 0902 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ عند 4.93 جنيه بانخفاض 2.57 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم ان "مبيعات جميع المشاريع خلال عام 2011 حوالي ثلاثة مليارات جنيه مقارنة بحوالي اربعة مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي."

ولم تخض الشركة في أسباب تراجع الأرباح او المبيعات او الإيرادات.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب حول أسباب تراجع الارباح.

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة ان إيراداتها بلغت 5.098 مليار جنيه في 2011 مقابل 5.339 مليار في 2010 بانخفاض 4.5 بالمئة.