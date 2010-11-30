تراجع صافي الربح المجمع لهيرميس المصرية 42% في الربع/3 .

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القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية- هيرميس اليوم الثلاثاء تراجع أرباحه الصافية 42 بالمئة في الربع الثالث من العام وقال إنه يعد خطة لتوفير عشرة ملايين دولار سنويا بعد استحواذه في الآونة الأخيرة على بنك لبناني.

وقالت المجموعة التي دخلت قطاع الاعمال المصرفية التجارية عندما اشترت حصة مسيطرة في بنك الاعتماد اللبناني في نوفمبر تشرين الثاني إنها تضع اللمسات الاخيرة على عملية اعادة تنظيم لهيكل الشركة.

وتوقعت أن تؤدي الخطة المقترحة لخفض بواقع عشرة ملايين دولار تقريبا في النفقات التشغيلية السنوية من خلال مخصصات غير متكررة قدرها عشرة ملايين دولار من المتوقع تجنيبها في الربع الأخير من 2010.

وتراجع صافي أرباح البنك المجمع إلى 88.1 مليون جنيه (15.2 مليون دولار) في الربع الثالث. وزادت الرسوم والعمولات خمسة بالمئة إلى 185 مليون جنيه.

وقالت المجموعة إن زيادة في ايرادات أنشطة الاعمال المصرفية الاستثمارية والخاصة عوضت تراجع عائدات عمليات الوساطة نتيجة هدوء التعاملات في فترة الصيف التي حل بها شهر رمضان.

وأضافت أن فريق الاعمال المصرفية الاستثمارية التابع لها يعد حاليا لصفقتين محتملتين كبيرتين أولاهما اندماج بقيمة 6.6 مليار دولار بين ويذر وفيمبلكوم والثانية هي بيع أوليمبيك جروب إلى الكترولوكس مقابل 475 مليون دولار.

وبلغ اجمالي الاصول المجمعة بعد الاستحواذ على حصة بنك الاعتماد اللبناني 47.1 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش انخفض سهم المجموعة المالية-هيرميس 1.1 بالمئة في حين انخفض المؤشر الرئيسي للسوق ‭.EGX30‬‏ 0.5 بالمئة.

(الدولار يساوي 5.786 جنيه مصري)