هبوط أرباح سوسيتيه جنرال 86% في الربع/3

باريس 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلن سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا هبوط أرباحه الصافية 86 بالمئة في الربع الثالث بعدما أخفقت قفزة في ايرادات عمليات التداول في تعويض تكلفة التخارج من اليونان وبيع أصول.

وسجل سوسيتيه جنرال خسائر من بيع وحدته اليونانية جينيكي ووحدة إدارة الصناديق الأمريكية تي.سي.دبليو في اطار مساعيه لتقليص الميزانية العمومية ودعم مستويات رأس المال قبل تطبيق قواعد تنظيمية صارمة ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين اقتدت الانشطة المصرفية الاستثمارية لسوسيتيه جنرال بأداء منافسين مثل بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وسيتي جروب حيث سجلت قفزة قوية في الايرادات من الدخل الثابت التي ارتفعت لثلاثة أمثالها على أساس سنوي فإن الرئيس التنفيذي فريدريك أوديا حذر من ان التوقعات قاتمة لعام 2013 وأن الثقة قد تتداعى.

وهبطت الأرباح الصافية الفصلية إلى 85 مليون يورو (108.4 مليون دولار) من 622 مليونا قبل عام. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء سبعة محللين 139.1 مليون يورو.

وانخفضت الإيرادات 17 بالمئة إلى 5.4 مليار يورو مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 5.5 مليار في الاستطلاع.

وباستبعاد الخسائر الاستثنائية وتكاليف بيع الأصول تكون شبكة التجزئة المصرفية الفرنسية لسوسيتيه جنرال هي فقط التي شهدت تراجع الأرباح على مستوى الادارات.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك إن المحادثات مستمرة لبيع الوحدة المصرية البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلى بنك قطر الوطني.