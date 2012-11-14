بلتون المصرية تتحول للربحية في الربع/3 بدعم من نمو الايرادات

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مدير علاقات المستثمرين في شركة بلتون المالية القابضة المصرية اليوم الاربعاء ان شركته تحولت للربحية في الربع الثالث من 2012 بدعم من نمو إيرادات إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وأتعاب تغطية الاكتتاب.

وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه اليوم إن صافي الربح المجمع بلغ 15.19 مليون جنيه(2.49 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة 7.75 مليون قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة لمثليها إلى 25.172 مليون جنيه من 12.569 مليون في الربع الثالث من 2011.

وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون في اتصال هاتفي مع رويترز "أتعاب إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بجانب تنفيذ صفقة فرانس تليكوم وموبينيل من أهم أسباب تحولنا للربحية."

ويتبع بلتون نحو 18 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

واشترت فرانس تليكوم 29 بالمئة من أسهم موبينيل من أوراسكوم للاتصالات بجانب شرائها الحصة السوقية من المساهمين في بورصة مصر في مايو أيار الماضي بسعر 202.50 جنيه للسهم. وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون.

كان علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية قال في مقابلة مع رويترز في ابريل نيسان "كل المؤسسات في مصر تمر بمرحلة انتقالية الآن. أتوقع عودة بلتون للربحية من جديد في 2012."