عمليات سنتامين تمضي كالمعتاد ونمو الأرباح في الربع/3

لندن 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت سنتامين للتعدين اليوم الأربعاء نمو أرباحها 25 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وأن عملياتها في منجم السكري بمصر مستمرة بصورة طبيعية.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون قدرها 67.1 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 22 بالمئة عن الربع الثاني.