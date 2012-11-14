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عمليات سنتامين تمضي كالمعتاد ونمو الأرباح في الربع/3

Wed Nov 14, 2012 7:32am GMT
 
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لندن 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت سنتامين للتعدين اليوم الأربعاء نمو أرباحها 25 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وأن عملياتها في منجم السكري بمصر مستمرة بصورة طبيعية.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون قدرها 67.1 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 22 بالمئة عن الربع الثاني.

وأضافت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع هيئة الثروة المعدنية في مصر للطعن على قرار محكمة إدارية مصرية ببطلان عقد استغلال منجم السكري. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 