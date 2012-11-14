مقدمة 1-عمليات سنتامين تمضي كالمعتاد ونمو الأرباح في الربع/3

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لندن 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت سنتامين للتعدين اليوم الأربعاء نمو أرباحها 22 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وأن عملياتها في منجم السكري بمصر مستمرة بصورة طبيعية على الرغم من معركة قضائية بشأن حقها في استغلال المنجم.

وقالت الشركة إنها ستطعن على قرار محكمة إدارية مصرية صدر في أكتوبر تشرين الأول ببطلان عقد استغلال منجم السكري.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون قدرها 67.1 مليون دولار في الربع الثالث بزيادة 25 بالمئة عن الربع الثاني.

وأضافت أن التكلفة النقدية بلغت 724 دولارا للأوقية (الأونصة) مع استبعاد دعم لأسعار الوقود تأمل في استرداده من الحكومة وذلك بانخفاض خمسة دولارات عن الربع الثاني على الرغم من تراجع الإنتاج عشرة بالمئة.

وقالت الشركة إنها واثقة من زيادة الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مما يضعها على الطريق لتحقيق المستهدف لعام 2012 أي 250 ألف أوقية وكذلك توقعاتها للتكلفة النقدية والتي تبلغ 700 دولار للأوقية.