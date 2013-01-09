تفاقم خسائر المصرية للنشا والجلوكوز في 2012

القاهرة 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز اليوم الأربعاء ارتفاع خسائرها لأكثر من أربعة أمثالها في 2012.

وبلغ صافي الخسائر المجمعة 56 مليون جنيه (8.60 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول ارتفاعا من 13.12 مليون جنيه في 2011.