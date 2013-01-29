أرباح القومية للأسمنت المصرية تتراجع 20% في النصف/1

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة القومية للأسمنت المصرية اليوم الثلاثاء تراجع صافي الربح 20.1 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2012-2013 رغم نمو المبيعات 47 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 23.37 مليون جنيه(3.51 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 29.25 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 47.3 بالمئة إلى 506.01 مليون جنيه من 343.52 مليون جنيه في النصف الاول من السنة المالية 2011-2012.

ولم تخض الشركة في تفاصيل انخفاض الأرباح رغم زيادة المبيعات ولم تكشف عن تكاليف الانتاج.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للتعقيب.