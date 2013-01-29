أرباح أموك المصرية تهبط 39% في النصف/1 لانخفاض المبيعات

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الثلاثاء ان تراجع مبيعات السولار والبوتجاز أدى لانخفاض أرباح الشركة 38.9 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2012-2013 رغم نمو المبيعات 47 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 394.57 مليون جنيه(59.3 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 645.54 مليون قبل عام.

وعزت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة تراجع الأرباح إلى انخفاض الكميات المباعة من المنتجات الخفيفة وهي السولار والنافتا والبوتاجاز بنحو 73400 طن عن الفترة المقابلة.

وانخفضت مبيعات الشركة 5.7 بالمئة إلى 4.558 مليار جنيه من 4.832 مليار جنيه في النصف الاول من 2011-2012.