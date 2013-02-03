مقدمة 1-نمو أرباح مصر لصناعة الكيماويات 27% في النصف/1

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القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات اليوم الأحد نمو صافي ربحها 26.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 27.1 مليون جنيه (4.04 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 21.4 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 0942 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 6.30 جنيه بارتفاع 4.65 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة 20.7 بالمئة إلى 96.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2012-2013 مقابل 79.7 مليون قبل عام.