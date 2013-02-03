مقدمة 1-أرباح كيما المصرية تقفز 176% في النصف/1

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القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) اليوم الأحد أن صافي الربح قفز 175.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 76.9 مليون جنيه (11.5 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 27.9 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 11.10 جنيه بارتفاع 6.4 بالمئة.

وزادت المبيعات 26 بالمئة إلى 121.6 مليون جنيه في النصف الأول من 2012-2013 مقابل 96.4 مليون قبل عام.