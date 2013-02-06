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نمو طفيف بأرباح أبو قير للأسمدة المصرية خلال النصف/1

Wed Feb 6, 2013 8:35am GMT
 
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القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية اليوم لاربعاء ان صافي ربح الشركة زاد 0.7 بالمئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة‭‭606.675 ‬‬ مليون جنيه(90.55 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل‭‭602.570 ‬‬ مليون قبل عام.

ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتصنيع الكيماويات والأسمدة والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازمة لصناعتها وشرائها وبيعها.

وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند 126.13 جنيه بانخفاض 1.6 بالمئة.

وتعد أبو قير للأسمدة إحدى الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية .

(الدولار‭‭‭ ‬‬‬= 6.7 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 