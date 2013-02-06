أرباح بنك كريدي اجريكول مصر تقفز 54% في 2012

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر إن صافي الربح قفز 53.6 بالمئة في 2012.

وبلغ صافي الربح المجمع 470.973 مليون جنيه (70.3 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 306.630 مليون جنيه في 2011.

وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع زاد 12 بالمئة إلى 22.737 مليار جنيه من 20.30 مليار جنيه في 2011.

وزاد إجمالي القروض 12.7 بالمئة إلى 12.925 مليار جنيه من 11.471مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

وكشفت قائمة الدخل للبنك إن إيرادات الفوائد زادت العام الماضي 13.5 بالمئة إلى 2.091 مليار جنيه من 1.841 مليار جنيه في 2011. وارتفعت مصروفات الفوائد 10.2 بالمئة إلى 1.072 مليار جنيه من 972.67 مليون جنيه في 2011.