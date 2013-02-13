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نمو طفيف لأرباح زهراء المعادي للاستثمار المصرية خلال 2012

Wed Feb 13, 2013 9:11am GMT
 
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القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المصرية اليوم الاربعاء نمو صافي ربحها 0.2 بالمئة في 2012.

وبلغ صافي الربح 111.61 مليون جنيه (16.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول الماضي مقابل 111.43 مليون جنيه في 2011.

ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكل الأعمال المتعلقة بمشروعات التعمير والتنمية العقارية والإنشاءات والإسكان والسياحة والاستثمار.

ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.718 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 