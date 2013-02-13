نمو طفيف لأرباح زهراء المعادي للاستثمار المصرية خلال 2012
القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المصرية اليوم الاربعاء نمو صافي ربحها 0.2 بالمئة في 2012.
وبلغ صافي الربح 111.61 مليون جنيه (16.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول الماضي مقابل 111.43 مليون جنيه في 2011.
ويتمثل نشاط الشركة في القيام بكل الأعمال المتعلقة بمشروعات التعمير والتنمية العقارية والإنشاءات والإسكان والسياحة والاستثمار.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
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