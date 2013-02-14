أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تقفز 93% في النصف/1

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم الخميس ان صافي الربح قفز 93 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2012-2013 .

وبلغ صافي ربح البنك 84.134 مليون جنيه(12.5 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 43.638 مليون قبل عام.

وزاد صافي دخل البنك من العائد بنسبة 26.9 بالمئة إلى 212.75 مليون جنيه من 167.63 مليون في النصف الاول من 2011-2012.