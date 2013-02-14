المصرية لصناعة النشا تفتتح خط انتاج جديدا بطاقة 200 طن يوميا

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز إنها ستفتتح خط انتاج الجلوكوز الجديد اليوم الخميس بطاقة انتاجية تبلغ 200 طن يوميا.

وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية ان الخط الجديد الذي سيتم افتتاحه سيكون بمصنع الشركة في مدينة شبرا الخيمة.

ولم تخض الشركة في أي تفاصيل مالية بشأن تكلفة خط الانتاج الجديد ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بالشركة للتعقيب.