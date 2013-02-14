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ملخص- صافي ربح باكين المصرية 15.71 مليون جنيه في الربع/2

Thu Feb 14, 2013 8:27am GMT
 
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القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)تقول:

- صافي ربح الشركة المجمع 15.71 مليون جنيه في الربع/2 مقابل 17.85 مليون قبل عام.

- مبيعات الشركة المجمعة 212.12 مليون جنيه في الربع/2 مقابل 178.62 مليون قبل عام.

- صافي ربح الشركة المجمع 49.93 مليون جنيه في النصف/1 مقابل 55.33 مليون جنيه قبل عام.

- مبيعات الشركة المجمعة 459.92 مليون جنيه في النصف/1 مقابل 405.75 مليون قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 