ملخص- صافي ربح باكين المصرية 15.71 مليون جنيه في الربع/2

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)تقول:

- صافي ربح الشركة المجمع 15.71 مليون جنيه في الربع/2 مقابل 17.85 مليون قبل عام.

- مبيعات الشركة المجمعة 212.12 مليون جنيه في الربع/2 مقابل 178.62 مليون قبل عام.

- صافي ربح الشركة المجمع 49.93 مليون جنيه في النصف/1 مقابل 55.33 مليون جنيه قبل عام.