مقدمة 1-نمو صافي ربح بنك قطر الوطني 6.7% في الربع/1
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دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك قطر الوطني اليوم الأحد أنه حقق زيادة 6.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام وهو ما جاء منسجما مع توقعات المحللين بفضل نمو قوي للإقراض في قطر.
وقال البنك النشط في مجال الاستحواذ في بيان إنه حقق صافي أرباح قدره 2.1 مليار ريال (577 مليون دولار) في الثلاثة أشهر الأولى من 2013 مقارنة مع ملياري ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز 2.18 مليار ريال لصافي أرباح البنك.
وقال البنك الذي ينظر إلى نتائجه بشكل عام كمؤشر على أداء القطاع المصرفي في قطر إنه سيدرج أثر استحواذه على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال المصري في نتائجه للربع الثاني من العام.
ونما الإقراض 28.7 بالمئة على أساس سنوي وبلغت القروض والسلف 259 مليار ريال في 31 مارس آذار.
ونمت الودائع 28.2 بالمئة في الربع الأول إلى 280 مليار ريال.
كان بنك قطر الوطني - الذي اقتنص حصصا في بنوك في إطار استراتيجيته للتوسع الإقليمي - قال في ديسمبر كانون الأول إنه يتطلع الآن لشراء حصة أغلبية في واحد من أكبر عشرة بنوك تركية من أجل تحقيق قيمة مضافة.
ويريد بنك قطر الوطني الذي يملك بالفعل حصصا في بنوك بدول مثل إندونسيا والأردن وتونس أن تساهم أنشطته الدولية بنحو 40 بالمئة من الأرباح و45 بالمئة من إجمالي الأصول بحلول 2017 حسبما قاله مديره المالي رمزي مرعي في ديسمبر كانون الأول وذلك ارتفاعا من نحو 17 و30 بالمئة على الترتيب قبل صفقة البنك الأهلي سويتيه جنرال. يتبع