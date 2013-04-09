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صافي أرباح الأهلي سوسيتيه جنرال يرتفع 32% في الربع/1

Tue Apr 9, 2013 3:45pm GMT
 
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القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي أبرم بنك قطر الوطني صفقة لشرائه نموا بنسبة 32 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام.

وقال ثاني أكبر بنك خاص في مصر من حيث القيمة السوقية في بيان اليوم الثلاثاء إن أرباحه الصافية بلغت 463 مليون جنيه مصري (67.60 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 350 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 6.8490 جنيه مصري) (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 