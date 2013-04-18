أرباح الاسكندرية لتداول الحاويات تقفز 61% في 9 أشهر

القاهرة 18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المصرية اليوم الخميس إن صافي الربح قفز 61 بالمئة خلال التسعة أشهر الاولى من 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 313.12 مليون جنيه(45.4 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل 194.63 مليون جنيه في السنة المالية الماضية.

وبحلول الساعة 0859 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 89.89 جنيه بارتفاع واحد بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة 38 بالمئة الى 491.16 مليون جنيه من 356.18 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في تداول الحاويات والبضائع بميناء الاسكندرية والدخيلة بالموقع الذي تخصصه الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالمؤانيء المختلفة وخارجها والقيام بنشاط الوكالة الملاحية وأعمال التخليص الجمركي.