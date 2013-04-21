تفاقم خسائر مصر للفنادق 40% في 9 أشهر

القاهرة 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر للفنادق اليوم الأحد تفاقم خسائر الشركة 40 بالمئة خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013.

وتكبدت الشركة خسارة 10.655 مليون جنيه(1.54 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل خسارة 7.622 مليون قبل عام.