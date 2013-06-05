العربية للأقطان المصرية تتحول للربحية في 9 أشهر

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة العربية لحليج الأقطان أكبر شركة أقطان مقيدة بالسوق المصرية تحولها للأرباح خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 19.47 مليون جنيه(2.78 مليون دولار) في تسعة أشهر وحتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل صافي خسارة 10.13 مليون جنيه قبل عام.