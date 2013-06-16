أرباح العرفة المصرية تهبط 25% في الربع/1

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات المصرية اليوم الأحد أن صافي الربح هبط 24.7 بالمئة في الربع الاول من السنة المالية للشركة التي تبدأ أول فبراير شباط وتنتهي في يناير كانون الثاني.

وبلغ صافي الربح المجمع 1.736 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 30 أبريل نيسان مقابل 2.305 مليون دولار في الفترةالمقابلة من السنة المالية السابقة.

وعزت الشركة في بيان بعثت به إلى إدارة البورصة انخفاض الأرباح إلى "التغير الحاد في أسعار الصرف."

وتسعى مصر للحد من تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار أكثر من عشرة في المئة منذ بداية العام.

وتراجعت مبيعات الشركة 15.3 بالمئة في الاول إلى 53.399 مليون دولار من 63.051 مليون قبل عام.