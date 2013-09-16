أرباح العربية لحليج الأقطان تقفز بدعم من بيع أرض وإيرادات الاستثمارات

القاهرة 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - قفزت أرباح الشركة العربية لحليج الأقطان نحو 130 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 بفضل إيرادات استثمارات الشركة وبيع قطعة أرض.

وبلغ صافي الربح المجمع لأكبر شركة أقطان مقيدة في البورصة المصرية 64.62 مليون جنيه(9.4 مليون دولار) في عام حتى يونيو حزيران الماضي مقابل 28.12 مليون جنيه في الفترة المقابلة.

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 4.79 جنيه بارتفاع 2.1 بالمئة ليتصدر قيم تداولات السوق.

ونزلت مبيعات الشركة بنحو 5.4 بالمئة إلى 51.069 مليون جنيه من 53.964 مليون جنيه في السنة المالية 2011-2012.

وأظهرت قائمة الدخل للشركة ان هناك إيرادات أخرى بنحو 43.274 مليون جنيه منها بيع قطعة أرض بقيمة 34.2 مليون جنيه واشتملت أرباح الشركة أيضا على إيرادات استثمارات لم تفصح العربية للأقطان عن تفاصيلها بقيمة 40.45 مليون جنيه.