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انخفاض أرباح أموك المصرية 21% في الربع/1

Wed Oct 23, 2013 8:48am GMT
 
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القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية اليوم الاربعاء هبوط صافي الربح 21.4 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 179.42 مليون جنيه (26.04 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 228.32 مليون جنيه قبل عام.

وتعمل أموك على توفير جزء من احتياجات السوق المحلي في مصر من بعض المنتجات البترولية وخاصة السولار والبوتاجاز.

ونزلت مبيعات الشركة 7.3 بالمئة في الربع الأول من 2.296 مليار جنيه إلى 2.129 مليار جنيه قبل عام.

(الدولار= 6.8899 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 