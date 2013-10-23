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صافي ربح حديد عز المصرية يقفز 269% في النصف الأول

Wed Oct 23, 2013 7:41pm GMT
 
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القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية المجمعة في النصف الأول من العام قفزت 269 في المئة على أساس سنوي إلى 302 جنيه مصري (43.8 مليون دولار).

وقالت الشركة إن صافي المبيعات ارتفع إلى 11.14 مليار جنيه من 10.31 مليار في النصف الأول من 2012.

وكانت الشركة حققت ربحا صافيا في النصف الأول من 2012 بلغ 82 مليون جنيه.

(الدولار يساوي 6.8898 جنيه)

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 