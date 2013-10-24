إعادة-صافي ربح حديد عز المصرية يقفز 269% في النصف الأول

(إعادة لخبر أرسل أمس الأربعاء لإضافة كلمة مليون التي سقطت سهوا في الفقرة الأولى)

القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر اليوم الأربعاء إن أرباحها الصافية المجمعة في النصف الأول من العام قفزت 269 في المئة على أساس سنوي إلى 302 مليون جنيه مصري (43.8 مليون دولار).

وقالت الشركة إن صافي المبيعات ارتفع إلى 11.14 مليار جنيه من 10.31 مليار في النصف الأول من 2012.

وكانت الشركة حققت ربحا صافيا في النصف الأول من 2012 بلغ 82 مليون جنيه.

(الدولار يساوي 6.8898 جنيه)