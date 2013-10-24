مصحح-أرباح الشرقية للدخان المصرية تهبط 41% في الربع/1

(لتوضيح أن المبيعات انخفضت ولم ترتفع في الفقرة الخامسة)

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر اليوم الخميس أن صافي الربح هبط 41.4 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 96.86 مليون جنيه (14.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 165.45 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يوليو تموز.

وقامت الشركة بنقل مصانعها في القاهرة إلى مجمع صناعي بمدينة السادس من اكتوبر كما تعتزم نقل مصانعها بالاسكندرية إلى مدينة برج العرب.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 4.97 بالمئة إلى 1.166 مليار جنيه من 1.227 مليار جنيه قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.