نمو أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية 67.5% في 9 أشهر

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأحد ارتفاع صافي أرباحها 67.5 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2013 بدعم من نمو المبيعات 44 بالمئة.

وبلغ صافي الربح 985 مليون جنيه (142.9 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 588 مليون جنيه قبل عام.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية وتصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت مبيعات الشركة إلى 2.229 مليار جنيه من 1.548 مليار قبل عام.