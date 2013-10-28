تراجع طفيف بأرباح مصر للأسمنت قنا في 9 أشهر

القاهرة 28 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم الاثنين إن صافي الربح تراجع 7.4 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2013 رغم نمو المبيعات 20.6 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب 196.74 مليون جنيه (28.5مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 يوينو حزيران مقابل 212.49 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2012.

وزادت المبيعات 20.6 بالمئة الى 677.3 مليون جنيه من 561.35 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2012.

ولم تذكر الشركة سبب تراجع الأرباح رغم نمو المبيعات.

ويعاني الكثير من شركات الأسمنت في مصر من نقص في إمدادات الطاقة.

ويبلغ رأسمال الشركة 298.780 مليون جنيه موزعا على 29.878 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.