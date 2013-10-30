Sun 25 Dec 2016 | 6:04 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-صافي ربح السويس للاسمنت في الربع/3 بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه

Wed Oct 30, 2013 7:25am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - السويس للأسمنت المصرية التابعة لايتالسمنتي الايطالية تقول:

- صافي ربح الشركة المجمع في الربع/3 بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه مقابل 132 مليونا قبل عام.

- ايرادات الشركة المجمعة 973 مليون جنيه في الربع/3 مقابل 1.01 مليار قبل عام.

- صافي ربح الشركة المجمع في 9 شهور بعد حقوق الأقلية 426 مليون جنيه مقابل 398 مليونا قبل عام.

-ايرادات الشركة المجمعة في 9 شهور 3.548 مليار جنيه مقابل 3.409 مليار قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 