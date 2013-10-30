مقدمة 1-أرباح السويس للاسمنت تهوى 72% في الربع/3

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القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويس للاسمنت ‭ ‬‬‬‬‬أكبر شركة أسمنت مقيدة في بورصة مصر اليوم الأربعاء أن صافي الربح هوى 72 بالمئة في الربع الثالث من العام بعد خصم حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية وفقا لبيان الشركة إلى بورصة لندن 37 مليون جنيه (5.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 132 مليون جنيه قبل عام.

وقالت الشركة في البيان "شهد الربع الثالث انخفاضا قويا في الأرباح مقارنة مع نتائج نفس الربع من العام الماضي وذلك أساسا بسبب تأثير دخل استثنائي في الربع الثالث من 2012 وانخفاض السوق المحلي للاسمنت الرمادي بنسبة 5.2 بالمئة ونقص الطاقة الذي أدى إلى انخفاض كبير في الانتاج."

وهبطت أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك بنسبة 42 بالمئة وصافي الربح بنسبة 72 بالمئة.

وتمتلك السويس للأسمنت التابعة لايتالسمنتي الايطالية خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا وتستحوذ على 30 بالمئة من سوق الأسمنت الرمادي في مصر ونحو 50 بالمئة من سوق الأسمنت الأبيض.

وتراجعت مبيعات الشركة 3.7 بالمئة إلى 973 مليون جنيه في الربع الثالث من 1.01 مليار جنيه في الربع المقابل من 2012.

وتمتلك السويس للأسمنت أكثر من 20 شركة تابعة متخصصة في الأسمنت والخرسانة الجاهزة والاستيراد والتصدير والتجارة.