أرباح شيني المصرية تقفز 67% في الربع/1

القاهرة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني) المصرية اليوم الخميس إن صافي الربح قفز 67 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي الربح 7.298 مليون جنيه (1.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 سبتمبر أيلول مقابل 4.361 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 23 بالمئة إلى 45.120 مليون جنيه في الربع الأول مقابل 36.677 مليون قبل عام.