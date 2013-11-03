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نمو أرباح بنك كريدي اجريكول مصر 39% في 9 أشهر

Sun Nov 3, 2013 8:41am GMT
 
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القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك كريدي أجريكول مصر إن صافي الربح زاد 39 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من 2013.

وبلغ صافي الربح المجمع 516.87 مليون جنيه (75.03 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 371.64 مليون قبل عام.

وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع زاد 2.7 بالمئة إلى 23.36 مليار جنيه من 22.74 مليار جنيه قبل عام.

وزاد إجمالي القروض 1.2 بالمئة إلى 13.07 مليار جنيه من 12.92 مليار قبل عام.

ويبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.8892 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 