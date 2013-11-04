نمو أرباح جهينة المصرية 28% في 9 أشهر

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الاثنين أن صافي الربح زاد 28 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2013 بدعم من نمو المبيعات 18 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع غير المدقق 308.199 مليون جنيه (44.74مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل نحو 240 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 18 بالمئة الى 2.486 مليار جنيه من 2.108 مليار قبل عام. ومن بين منافسي جهينة في السوق المصرية شركة المراعي السعودية ونستله السويسرية ودانون الفرنسية.

وأوضحت جهينة أن أرباح التسعة اشهر تتضمن "إيرادات غير متكررة متمثلة في 38 مليون جنيه أرباح إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية."

وتضرر الجنيه المصري الذي انخفض سعره الرسمي أكثر من 17 بالمئة منذ انتفاضة 2011 من جراء تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وتملك جهينة التي تأسست عام 1983 ستة مصانع بطاقة إنتاجية 2900 طن يوميا ومن بين عملائها مصر للطيران واير فرانس وفنادق فور سيزونز وماريوت وهيلتون ومطاعم مكدونالدز وهارديز.