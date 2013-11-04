قفزة كبيرة في أرباح كيما المصرية خلال الربع/1

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) اليوم الاثنين أن صافي الربح قفز 109.4 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 78.23 مليون جنيه (11.35 مليون دولار) في ثلاثة أشهر 30 سبتمبر أيلول مقابل 37.36 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 12.86 جنيه بارتفاع 1.9 بالمئة.

وزادت المبيعات 30.2 بالمئة إلى 70.397 مليون جنيه في الربع الأول من 2013-2014 مقابل 54.06 مليون قبل عام.