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قفزة كبيرة بصافي ربح ليسيكو مصر في الربع/3

Wed Nov 13, 2013 8:36am GMT
 
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القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت شركة ليسيكو مصر أن صافي أرباحها بلغ 17.5 مليون جنيه في الربع الثالث من العام بارتفاع 72 بالمئة عن الربع المقابل من 2012.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثالث من العام الماضي 10.2 مليون.

وأظهرت النتائج أن إيرادات ليسيكو بلغت 378 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 298.5 مليون قبل عام.

وكانت أرباح الشركة قفزت 63 بالمئة في الربع الثاني بفضل زيادة المبيعات والطلب المحلي على منتجاتها.

وتعمل الشركة في صناعة وتجارة المنتجات الخزفية والأدوات الصحية والبلاط للأرضيات والحوائط. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 