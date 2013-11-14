مقدمة 1-هيرميس المصرية تحقق أرباحا صافية 116 مليون جنيه في الربع/3

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القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط اليوم الخميس نمو صافي ربح الربع الثالث من العام 38 بالمئة مشيرة إلى تعافي أنشطتها المصرفية الاستثمارية وتوسعها المستمر في الأسواق الخليجية.

وقالت هيرميس المدرجة في البورصة المصرية في بيان إن صافي الربح بلغ 116 مليون جنيه (16.84 مليون دولار) في الربع الثالث بينما بلغت الإيرادات 528 مليون جنيه بزيادة 12 بالمئة عن الربع الثالث من 2012.

وأضاف البيان أن هامش الأرباح التشغيلية للمجموعة بلغ 32 بالمئة.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بالمجموعة في البيان إن الأنشطة الاستثمارية تتعافى وإن ذلك ظهر في نمو الإيرادات ونمو الأتعاب والعمولات مقارنة بالعام الماضي. وعبر عن ثقته في "توافر المقومات اللازمة لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة".

كان عوض قال في مقابلة مع رويترز مطلع الشهر الحالي إن مصر تمر بفترة صعبة لكن اقتصادها يملك العديد من المقومات الجيدة على المدى المتوسط والطويل.

وتضررت أنشطة هيرميس بشدة من الأحداث السياسية في مصر وخسر سهمها نحو 68 بالمئة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وقالت هيرميس اليوم إن الأرباح التشغيلية من عمليات بنك الاستثمار بلغت 14 مليون جنيه في الربع الثالث. وشكلت إيرادات الأتعاب والعمولات الإقليمية خارج السوق المصرية 50 بالمئة من إجمالي إيرادات الأتعاب والعمولات مقارنة مع 43 بالمئة في الربع الثاني من العام وهو ما عزته المجموعة إلى "التوسعات المستمرة في أسواق مجلس التعاون الخليجي".

وأشار عوض إلى جهود بنك الاستثمار لتنمية النشاط في أسواق الإمارات العربية المتحدة حيث قام بإتمام صفقة بيع شركة دبي فرست بقيمة 164 مليون دولار مؤكدا استمرار الخطط التوسعية في الأسواق الخليجية.

كان عوض قال في مقابلته مع رويترز مطلع الشهر إن بنك الاستثمار في مجموعة هيرميس يطمح إلى التحول للربحية في 2014 مع تقليص النفقات التشغيلية. ويسعى البنك لخفض النفقات التشغيلية إلى مستوى 500 مليون جنيه بحلول 2014.