ارتفاع صافي الربح غير المدقق للشرقية للدخان المصرية 11.4% للعام بأكمله
القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الشركة الشرقية للدخان المصرية في بيان للبورصة اليوم الأحد إنها حققت زيادة قدرها 11.4 في المئة في صافي الربح غير المدقق للسنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.
وأضافت أن صافي الربح ارتفع إلى 754.4 مليون جنيه مصري (109.52 مليون دولار) من 677.1 مليون جنيه في العام الذي سبقه.
(الدولار= 6.8883 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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