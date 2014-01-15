أرباح مصر الجديدة للإسكان والتعمير تقفز 69% في النصف/1

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الاربعاء نمو صافي أرباحها 69 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 بدعم من نمو الإيرادات 19 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 65.5 مليون جنيه (9.4 مليون دولار) في ستة أشهر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 38.7 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 19.4 بالمئة إلى 131.8 مليون جنيه من 110.4مليون قبل عام.