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أرباح القاهرة للدواجن تقفز 181% في 2013

Sun Jan 19, 2014 8:26am GMT
 
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القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للدواجن -أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية- اليوم الأحد أن صافي ربحها قفز 180.8 بالمئة في 2013 بدعم من نمو الإيرادات 13 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 233.02 مليون جنيه (33.5 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 82.98 مليون في 2012.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 10.05 جنيه بارتفاع 2.2 بالمئة.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 13 بالمئة إلى 2.318 مليار جنيه من 2.051 مليار جنيه في 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 290.30 مليون جنيه موزعا على 145.15 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

(الدولار= 6.96 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 