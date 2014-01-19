مقدمة 1-أرباح القاهرة للدواجن تقفز 181% في 2013

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القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للدواجن -أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية- اليوم الأحد أن صافي ربحها قفز 180.8 بالمئة في 2013 بدعم من نمو الإيرادات 13 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 233.02 مليون جنيه (33.5 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 82.98 مليون في 2012.

وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند عشرة جنيهات بارتفاع 0.9 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية إن مجلس إدارتها وافق على دمج شركاتها التابعة والمتخصصة في قطاع الدواجن في شركة القاهرة لمجازر الدواجن "للاستفادة من الكفاءات الادارية والفنية للأطراف المرتبطة.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 13 بالمئة إلى 2.318 مليار جنيه من 2.051 مليار جنيه في 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 290.30 مليون جنيه موزعا على 145.15 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.