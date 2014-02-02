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أرباح العز الدخيلة المصرية تقفز 46% في 2013

Sun Feb 2, 2014 9:00am GMT
 
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القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية اليوم الأحد ـن صافي الربح زاد 46.1 بالمئة في 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 1.157 مليار جنيه (166 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 792 مليون جنيه في 2012.

وزادت مبيعات الشركة 18.5 بالمئة إلى 13.827 مليار جنيه في 2013 من 11.666 مليار في 2012.

(الدولار = 6.96 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 