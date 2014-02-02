انخفاض أرباح مصر للأسمنت قنا 15% في 2013

القاهرة 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة مصر للاسمنت قنا اليوم الأحد إن صافي الربح تراجع 15.4 بالمئة في 2013 رغم نمو المبيعات 28 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضرائب 272.09 مليون جنيه (39.1 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 321.75 مليون جنيه في 2012.

وزادت المبيعات 28.1 بالمئة إلى 955.584 مليون جنيه من 745.95 مليون جنيه في 2012.

ولم تذكر الشركة سبب تراجع الأرباح رغم نمو المبيعات.

ويعاني كثير من شركات الأسمنت في مصر من نقص في إمدادات الطاقة.

ويبلغ رأسمال الشركة 298.780 مليون جنيه موزعا على 29.878 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.