مقدمة 1-تقليص خسائر حديد عز المصرية 74% في الربع/3

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القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تراجع الخسائر 73.9 بالمئة في الربع الثالث من 2013.

وبلغت صافي الخسارة المجمعة لحديد عز 28.64 مليون جنيه(4.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل خسارة 110.05 مليون قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 6.6 بالمئة إلى 4.839 مليار جنيه من 4.538 مليار في الربع المقابل من 2012.

وتبلغ حصة حديد عز من السوق المحلية نحو 60 بالمئة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الاولى من 2013 قفزة في الأرباح بنحو 520 بالمئة لتسجل 592.97 مليون جنيه في مقابل 95.59 مليون قبل عام.

وزادت المبيعات خلال نفس الفترة 7.7 بالمئة إلى 15.981 مليار جنيه مقابل 14.844 مليار قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.