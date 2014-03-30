أرباح البنك الوطني المصري ترتفع 13% في 2013 إلى 344 مليون جنيه

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - حقق البنك الوطني المصري عضو مجموعة بنك الكويت الوطني 13.2 في المئة نموا في أرباحه الصافية لسنة 2013 لتبلغ 344.1 مليون جنيه (49.4 مليون دولار) مقابل 304.1 مليون جنيه لسنة 2012.

وقال بنك الكويت الوطني في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن الموجودات الإجمالية للبنك الوطني المصري نمت 13.5 في المئة إلى 20.4 مليار جنيه كما في نهاية ديسمبر 2013. كما ارتفع إجماليحقوق المساهمين بواقع 3.8 في المئة إلى 1.892 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وبلغ العائد على الموجودات 1.69 في المئة خلال العام 2013 والعائد على حقوق المساهمين 18.19 في المئة. كما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 30.8 في المئة خلال العام 2013.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري عصام الصقر إن البنك الوطني المصري "يواصل النمو وتحقيق الأرباح على الرغم من التحديات المستمرة في مصر وذلك بفضل السياسة المتحفظة الراسخة في ثقافة مجموعة بنك الكويت الوطني."

وأضاف قائلا في البيان إن النتائج تؤكد "نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس لبنك الكويت الوطني."