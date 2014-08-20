أرباح بايونيرز المصرية ترتفع 54% في الربع/2

القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح نحو 54 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من نمو الإيرادات.

وبلغ صافي الربح المجمع 95.976 مليون جنيه (13.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 62.235 مليون جنيه في الربع الثاني من 2013.

وتعمل بايونيرز في مجال تقديم الخدمات المالية وتملك ثلاث أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية وتعمل في مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 15.40 جنيه بارتفاع 0.7 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة 13.1 بالمئة إلى 444.114 مليون جنيه.

وأظهرت نتائج النصف الأول من السنة زيادة الأرباح 127.6 بالمئة إلى 217.925 مليون جنيه في حين نمت الإيرادات 29.1 بالمئة إلى 983.815 مليون جنيه.

وتخطط الشركة المتخصصة في خدمات السمسرة لإنفاق 1.2 مليار جنيه في 2014 لإتمام استثمارات قيد التنفيذ ومباشرة استثمارات جديدة.

كانت بايونيرز اشترت حصصا مؤثرة في ست شركات مقيدة بالبورصة بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 مقابل نحو 980 مليون جنيه بالإضافة إلى حصص في عدد من الشركات غير المقيدة بنحو 240 مليون جنيه.